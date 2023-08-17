Доклад должны представить президенту до 30 сентября 2024 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил определить возможность создания кампусов частных вузов в Москве и Татарстане. Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"Правительству РФ совместно с правительством Москвы, кабинетом министров Республики Татарстан и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в рамках реализации программы по созданию сети современных кампусов определить возможность создания кампусов частных образовательных организаций высшего образования", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Доклад должен быть представлен главе государства до 30 сентября 2024 года.