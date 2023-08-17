Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов

Президент подчеркнул, что Россия продолжит уделять приоритетное внимание сохранению этнической и культурной идентичности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам II Всероссийского форума финно-угорских народов "Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития", проходящего в Саранске. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении столетий финно-угорские народы вместе с другими народами вносят значимый вклад в развитие нашей многонациональной страны. Их выдающиеся достижения в самых разных сферах жизни стали важной, неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. И сегодня, в ходе специальной военной операции представители финно-угорских народов, опираясь на ратные, патриотические традиции предков, проявляют в боях мужество и отвагу", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит уделять приоритетное внимание сохранению этнической и культурной идентичности, обеспечению гражданского единства, мира и согласия в стране.

"Отрадно, что в этой большой, востребованной работе активно участвуют такие авторитетные общественные движения, как Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации", - отметил президент.

Путин выразил уверенность, что нынешний форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым, перспективным образовательным, просветительским проектам. Он пожелал участникам и организаторам форума успехов и всего наилучшего.

Первый Всероссийский форум финно-угорских народов прошел в Ижевске в июне 2021 года. В этом году форум проходит в Саранске с 16 по 19 августа. В работе форума примут участие делегации 35 субъектов Российской Федерации. Среди них представители федеральных и региональных органов власти, этнокультурных общественных организаций, экспертного и научного сообществ, учреждений образования и культуры.