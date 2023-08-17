Путин поручил рассмотреть вопрос об определении в законе понятия "архитектурная концепция"

Президент также распорядился изучить вопрос введения требования об указании информации об архитекторе, разработавшем проект, в документации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос об определении в законодательстве понятий "архитектурная концепция" и "архитектурное произведение". Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся <…> определения понятий "архитектурная концепция" и "архитектурное произведение", - говорится в документе.

Поручение адресовано правительству РФ и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2023 года.

Среди других поручений главы государства - рассмотрение вопроса о внесении изменений в законодательство, касающихся "определения в сметной стоимости проектов по строительству общественных зданий механизмов учета расходов на размещение произведений монументального искусства, создаваемых местными авторами". Также Путин распорядился изучить вопрос введения требования об указании информации об архитекторе, разработавшем проект, в документации к этому проекту.