В медучреждениях Москвы заменили около 240 лифтов

В новых лифтах предусмотрен особый режим эвакуации: при нештатной ситуации лифт спускается на ближайший этаж и открывает двери

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 240 лифтов заменили в медицинских учреждениях Москвы с начала этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Замена лифтов всегда проводится поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами.

Характеристики лифтов для медучреждений: большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов - это позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях; кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками; системы высокой точности остановки; опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля.

В новых лифтах также предусмотрен особый режим эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери.

"Новые медицинские лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложности с их обслуживанием исключены", - отмечается в сообщении.