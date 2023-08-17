В Москве выполнили более 70% запланированных работ по благоустройству дворов

Все проекты разработали с учетом предложений и пожеланий горожан

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% запланированных в этом году работ по благоустройству столичных дворов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тыс. дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70% от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха", - сказал Бирюков.

Во дворах обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки. "В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами", - добавил он.

По словам Бирюкова, важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, там, где позволяет территория, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.

Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.