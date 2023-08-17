Путин поручил АСИ разработать региональный стандарт развития креативных индустрий

В частности, АСИ и руководителям регионов поручено обеспечить разработку и реализацию региональных мер поддержки креативных индустрий на территориях субъектов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с губернаторами и главами разработать на основе лучших практик субъектов РФ региональный стандарт развития креативных индустрий, а также мер их поддержки. Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" 30 мая.

"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации разработать на основе лучших практик субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Саха, региональный стандарт развития креативных индустрий и обеспечить его применение в субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 30 декабря 2023 года.

Также АСИ и руководителям регионов поручено обеспечить разработку и реализацию региональных мер поддержки креативных (творческих) индустрий на территориях субъектов. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 30 марта 2024 года.

2 июня пресс-служба АСИ сообщала, что на базе агентства будет создан Центр развития креативной экономики. Пояснялось, что он займется в том числе разработкой стратегий по развитию креативной экономики в регионах. Центр развития креативной экономики АСИ планирует взаимодействовать со всеми заинтересованными участниками, институтами, профессиональными ассоциациями и сообществами для развития креативной экономики в России.

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году агентство выпустило вторую редакцию атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.