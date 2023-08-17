В российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиасистем

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах, вошли 5 110 наименований

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах. В частности, в него вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее", - сказал он, выступая на Московском урбанистическом форуме.

В июне правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, согласно которой в течение ближайших 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Кроме того, рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, также рыночная доля российских производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.

В пресс-службе Минпросвещения РФ добавили, что также в перечень были включены такие профессии, как автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель и так далее.