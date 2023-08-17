Associated Press разработало руководство для журналистов по применению ИИ

Эти принципы войдут в редакционный стандарт агентства

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американское агентство Associated Press (AP) совместно с другими СМИ разработало руководство для журналистов по использованию возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Эти принципы войдут в редакционный стандарт агентства, сообщила медиакомпания.

Путем включения в редстандарт рекомендаций по использованию ИИ, разработанных совместно с порталом Business Insider и журналом Wired, агентство стремится "осторожно перейти к более активному применению возможностей данной технологии" в своей деятельности. При этом необходимо убедиться, что авторитет "AP и журналистики в целом от этого не пострадает", указала вице-президент по стандартам и интеграции агентства Аманда Барретт. "Наша цель - дать людям понять, что мы можем ставить небольшие эксперименты и одновременно оставаться в безопасности", - добавила она.

Обновленное руководство познакомит сотрудников AP с основными понятиями в области ИИ, среди которых машинное обучение, набор данных для обучения, распознавание лиц и другие. В то же время в документе отмечается, что эту технологию "нельзя использовать для создания публикуемого контента", поскольку она "еще не в полной мере способна проверять факты на достоверность". В связи с этим материалы, сгенерированные ИИ, "должны так же тщательно проверяться, как и любые другие, полученные из какого-либо источника", сказано в руководстве. "Ваши истории должны быть полностью написаны вами, [только] вы несете ответственность за точность, подлинность, оригинальность и качество каждого слова в ваших материалах", - написал в послании к сотрудникам главный редактор Business Insider Николас Карлсон.

AP также отмечает, что "уже 10 лет экспериментирует" с более простыми формами ИИ, используя его для создания "коротких новостных сюжетов на основе результатов спортивных состязаний или финансовых отчетов компаний". В агентстве полагают, что эта технология "сможет оказывать помощь редакторам в создании заголовков или генерации идей для статей". В частности, ИИ можно попросить предложить "правки, которые сделают новость более краткой и легко читаемой, или придумать возможные вопросы для интервью".

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