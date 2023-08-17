Прокуроры проверят готовность школ и вузов к началу учебного года

Органы оценят состояние образовательных учреждений, их соответствие различным требованиям и нормам, материально-техническую оснащенность. Внимание уделят вопросам инклюзивного образования, доступности мест и правам поступающих, в особенности из числа социально не защищенных граждан

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прокуроры по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверяют готовность школ и вузов к началу нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, проверяется соответствие условий учебного процесса санитарно-эпидемиологическим требованиям, законодательству о противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, дается оценка состоянию зданий школ, качеству и своевременности проведенного ремонта.

Отдельное внимание уделяется уровню материально-технической оснащенности объектов образования в целом и их специальных учебных кабинетов. Оценивается состояние укомплектованности образовательных организаций кадрами, в том числе специалистами узкого профиля: тьюторами, психологами, необходимыми для реализации инклюзивного образования для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Проверяется наличие допущенных к использованию учебников и пособий, а также соответствие утверждаемых образовательными организациями программ и учебных планов обновленным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, принимаются меры для решения проблемных вопросов и дефицита мест в детских садах и школах. Обвиняемые в бездействии уполномоченные должностные лица привлекаются к ответственности.

Также на особом контроле стоят вопросы обеспечения порядка зачисления, перевода несовершеннолетних в образовательные организации всех уровней, соблюдение процедуры учета детей в региональных информационных системах дошкольного образования, комплектования детских садов по принципам приоритетности зачисления детей льготных категорий граждан и преимущественного приема братьев и сестер в одну организацию. Кроме того, ведется мониторинг исполнения законов и принятия мер при нарушении прав абитуриентов вузов, подлежащих обучению за счет бюджетных средств, в том числе для детей-сирот, инвалидов, детей военнослужащих и участников СВО.

В Генпрокуратуре напомнили, что по результатам таких проверок за прошлый год в июле 2023 года правительством РФ внесены изменения в законодательство, и теперь эффективность работы глав регионов будет оцениваться в том числе по критериям создания новых мест в школах и детсадах, а также защищенности и доступности таких объектов.