Путин поручил ежегодно проводить международный турнир по компьютерному спорту в ДФО

Распоряжение дали Агентству стратегических инициатив, правительству РФ и губернаторам регионов Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив, правительству РФ и губернаторам регионов Дальнего Востока и Арктики обеспечить ежегодную подготовку и проведение международного турнира по компьютерному спорту. Поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

Президент 30 мая, во время осмотра выставки "Развитие креативной экономики в России" в центре "Зотов", отметил, что жителей Дальнего Востока могут заинтересовать соревнования на базе компьютерных игр с учетом того, что возможностей для занятий классическим спортом хватает пока не везде. В беседе с ним представительница одной из компаний предложила проводить ежегодный киберспортивный турнир, а также заверила, что они готовы развивать киберспорт буквально "от Дальнего Востока до Калининграда".

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, обеспечить подготовку, проведение и информационную поддержку ежегодного международного турнира по компьютерному спорту", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Первый на Дальнем Востоке международный киберспортивный турнир в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) прошел во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума в прошлом году. "Кибертур U18" проходил в кинотеатре "Океан" 6 и 7 сентября. Спортсмены возрастом до 18 лет разыграли призовой фонд в $10 тыс. В соревнованиях принимали участие команды из нескольких российских регионов (Москвы, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев), а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.