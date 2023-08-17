Шеф-редактора видеосервиса "Триколор" оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Анатолий Слепенков в суд не явился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 200 тыс. рублей шеф-редактора НАО "Национальная спутниковая компания" за размещение в онлайн-видеосервисе "Триколор Кино и ТВ" фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка №59 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности шеф-редактора НАО "Национальная спутниковая компания" Анатолия Слепенкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сам Слепенков в суд не явился. Как следует из материалов дела, 22 мая Слепенков допустил распространение на сайте аудиовизуального сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн" художественного фильма "Игра с ключами", который содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.