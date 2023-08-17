В московских колледжах начнут реализовывать 94 новые программы обучения

В частности, с 2023 года увеличат количество практико-ориентированных часов в обучении студентов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Всего 94 новые программы обучения начнут реализовывать в колледжах Москвы с 1 сентября. Об этом в рамках Всероссийского форума среднего профессионального образования сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Были выработаны три базовых принципа, на которых будет выстроена система (обучения в колледжах - прим. ТАСС). <...> Все эти принципы мы не просто придумали, а уже воплотили в конкретные программы. Их 94, с 1 сентября эти программы начинают реализовываться в московских колледжах. И по этим программам будут учиться уже более половины всех студентов, которые поступили в колледжи в этом году", - сказала Ракова.

Она уточнила, что первый принцип - это клиентоориентированность. С этого года будет увеличено количество практико-ориентированных часов в обучении студентов. Следующий принцип - это мультиспециальность. Власти хотят, чтобы студенты колледжей после окончания обучения получали не одну, а три и более профессий. "Самое важное и сложное - мы хотим задать обязательный уровень качества подготовки", - добавила заммэра.

По ее словам, достаточно долгие годы среднее профессиональное образование рассматривалось как что-то несовременное. Однако сейчас выпускники колледжей по уровню своей квалификации, навыков, востребованности на рынке труда приближаются к выпускникам вузов.

"Не секрет, что мы живем в пору искусственного интеллекта. В ближайшее время он нас существенно подвинет, но только не в тех сферах, которые касаются того, что человек делает руками или взаимодействует с другими в сфере услуг. <...> Всем стоит очень серьезно задуматься, по какому треку идти. Поэтому перед нами стоит очень важная задача - сформировать принципиально новую, современную систему среднего специального образования, которая бы соответствовала требованиям работодателей и высоким запросам студентов и их родителей", - подчеркнула Ракова.