Джейми Оливер откроет ресторан в Лондоне впервые после банкротства в 2019 году

По данным The Times, первый его ресторан откроется в районе Ковент-Гарден

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Британский телеведущий, повар и автор кулинарных книг Джейми Оливер решил возобновить ресторанный бизнес в Соединенном Королевстве спустя несколько лет после того, как его сеть Jamie’s Italian перешла в 2019 году во внешнее управление. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, первый его ресторан откроется в районе Ковент-Гарден в центре Лондона. Управлять им будет сам Оливер. До этого кулинар владел всего одной точкой общепита на территории Великобритании - гастрономом в шотландском городе Абердин, управляемым партнером по франшизе.

В 2022 году Оливер выкупил международный франчайзинговый бизнес, который был частью Jamie's Italian, и открыл 13 ресторанов за рубежом. При этом сейчас доходы его заведений выросли на 8%, а кулинарных школ на 35%.

Издание напоминает, что в 2018 году задолженность Jamie’s Italian перед кредиторами достигала $105 млн. В 2019 году сеть итальянских ресторанов и других заведений общественного питания, принадлежащих Оливеру, были переданы во внешнее управление в рамках проводимой процедуры банкротства. Эти меры затронули в общей сложности 25 ресторанов в Великобритании.

Джейми Оливер стал знаменитым в 1999 году в возрасте 23 лет, когда впервые выступил ведущим кулинарной телепередачи The Naked Chef. В 2013 году в Москве открылся единственный в России ресторан известного кулинара. В 2020 году в здании Даниловского рынка появилась кулинарная школа Оливера, первая за пределами Соединенного Королевства. Однако в 2022-м заведения, принадлежащие повару, прекратили деятельность на территории РФ.

Ресторанный бизнес Оливера насчитывает 70 точек в 22 странах, которые обслуживают 35 млн человек в семи форматах, включая Jamie's Italian, Jamie's Deli и Jamie Oliver Kitchen. Британец продал около 2 млн книг, выпущенных по мотивам прошлогоднего телесериала "Чудеса на сковородке Джейми", отмечает The Times.