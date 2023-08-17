На побережье Черного моря Кубани объявили штормовое предупреждение по сильной жаре

Ожидается +37 градусов

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют жару +37 градусов в предстоящие пятницу и субботу на Черноморском побережье от Анапы до Магри, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по сильной жаре. Во второй половине дня и вечером 18.08 и 19.08.2023 на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая жара относится к категории опасного явления.