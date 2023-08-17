Более 250 экспертов из разных стран мира примут участие в деловой программе МУФ-2023

Специалисты обсудят тенденции в области урбанистики, вопросы реализации существующих проектов и наметят планы на будущее развитие городских агломераций

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 40 встреч с участием более 250 архитекторов, урбанистов, градостроителей, представителей власти, крупного, среднего и малого бизнеса пройдет в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ключевое событие Московского урбанистического форума - деловая программа, которая пройдет 24-25 августа в "Зарядье", соберет [более] 250 звездных спикеров и авторитетных экспертов в сфере городского развития", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на конференциях, дискуссиях, круглых столах обсудят тенденции в области урбанистики, вопросы реализации существующих проектов и наметят планы на будущее развитие городских агломераций. "Также будут экспертами мирового уровня будут рассмотрены трансформации пространственных, экономических и управленческих практик Москвы и других мегаполисов", - добавил заммэра.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил высокую эффективность деловых встреч представителей профессионального сообщества, проходящих в рамках Московского урбанфорума. "Они стали основой для межрегионального и международного сотрудничества в сфере городского развития. Обсуждения пройдут в рамках как традиционных экспертных дискуссий, так и нестандартных форматов, таких как иммерсивная сессия, урбан-дебаты. Для участия в деловой программе Московского урбанистического форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее" необходима регистрация", - заявил он.

Первый день деловой программы - "Город открытых перспектив" - включает такие дискуссии, как эволюция реновации, стратегия развития транспортной инфраструктуры, роль арт-пространств в развитии культурного города, а также управление данными большого мегаполиса. Второй день - "Город для комфорта" - о ревитализации, стратегии развития строительной отрасли Москвы, адаптации городов к климатическим изменениям, новых сервисах и городской мобильности, концепции справедливого города, роли общественных пространств и многих других важнейших для столицы темах.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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