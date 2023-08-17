17 августа, 08:53,
обновлено 17 августа, 09:06
Дело Пола Уилана

Посольство США подтвердило, что Блинкен поговорил по телефону с Уиланом

Разговор состоялся 16 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Американское посольство в Москве подтвердило ТАСС, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж Полом Уиланом.

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"Да, можем это подтвердить", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Блинкен в среду созвонился с Уиланом. В частности, глава внешнеполитического ведомства сказал собеседнику, "что нужно сохранять веру и что США делают все возможное для его скорейшего возвращения домой".

Выступая в июле на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, Блинкен заявил, что США работают с Россией над обменом заключенными, несмотря на имеющиеся разногласия. В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что канал по вопросам обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном сохраняется, контакты по этой линии продолжаются. 

Теги:
СШАРоссияДело Пола Уилана
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