В Карачаево-Черкесии создадут первый сборник комиксов по мотивам народных сказок

Реализация проекта начнется в ноябре 2023 года

ЧЕРКЕССК, 17 августа./ТАСС/. Сказки народов Карачаево-Черкесии (КЧР) впервые будут адаптированы в формат комиксов в рамках проекта "Кавказ в картинках". Планируется издание 2 тыс. сборников, рассказала ТАСС координатор проекта Ася Байрамукова.

"При поддержке Президентского фонда культурных грантов команда проекта привлечет специалистов и адаптирует текст пяти сказок субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии - русских, карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев - под комиксы", - сообщила собеседница агентства.

Отмечается, что проект "Кавказ в картинках: сборник комиксов по мотивам народных сказок Карачаево-Черкесии" разработан с целью популяризации фольклора среди детей в возрасте от 6 до 9 лет. Его реализация начнется в ноябре 2023 года, а сами сборники будут выпущены в апреле 2024 года тиражом 2 тыс. экземпляров. Их передадут в детские сады и школы, центры развития детей и социальные центры, а также в республиканские и районные библиотеки.

Команда проекта планирует провести презентацию материалов с викторинами на знание народных сказок во всех районах и городах республики. "После того, как сборник будет напечатан, начнется большая кампания, направленная на то, чтобы как можно больше детей и их родителей узнали, что появился такой вот уникальный сборник, который поможет ребятам ознакомиться с народным творчеством Карачаево-Черкесии в интересном, популярном и ярком формате, так как в регионе нет ни одного современного сборника сказок наших народов для детей", - отметила Байрамукова.