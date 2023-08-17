В Адыгее намерены запустить пилотный проект по привлечению учителей в сельские школы

Гендиректор "Школково" Максим Коваль сообщил, что портал учредит стипендию в размере 100% зарплаты, которую студенты будут получать по месту работы в школе, обеспечит методическое обучение и сопровождение

МАЙКОП, 17 августа. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет и всероссийский образовательный проект "Школково" с 1 сентября запустят пилотный проект, направленный на трудоустройство молодых учителей в сельские школы Адыгеи. Начинающие педагоги помимо зарплаты будут получать стипендию от "Школково" и в будущем смогут совмещать педагогическую деятельность в сельской школе с работой в сфере онлайн-образования, сообщили ТАСС ректор АГУ Дауд Мамий и гендиректор "Школково" Максим Коваль. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030"; стипендиаты смогут получать в онлайн-школе от 20 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.

"Запускаемый с 1 сентября пилотный проект "Педагогический десант. Учитель для Адыгеи" - это совместная инициатива АГУ и "Школково", реализуемая при поддержке Министерства образования и науки Адыгеи. Наша цель - решение проблемы дефицита педагогов в сельских школах Адыгеи и создание условий для закрепления молодых специалистов, повышение качества образования будущих учителей и внедрение новых педагогических технологий в систему образования. В 2023-2024 учебном году участниками проекта станут 20 студентов АГУ - будущие преподаватели математики, русского языка, биологии, химии, физики, а также социальные педагоги", - сказал ректор.

Он пояснил, что для каждого участника проекта университет разработал индивидуальный учебный план, а "Школково" подготовило образовательную программу, направленную на развитие цифровых компетенций педагогов и совершенствование профессиональных навыков в области эффективного применения в образовательном процессе дистанционных технологий. За каждым участником проекта закрепят наставников из числа преподавателей вуза, учителей школы, преподавателей и методистов "Школково", которые окажут поддержку в части педагогических практик и методики преподавания.

"Школково" учредит стипендию в размере 100% зарплаты, которую студенты будут получать по месту работы в школе, обеспечит методическое обучение и сопровождение. А в будущем, при успешном прохождении повышения квалификации в "Школково", пригласит к сотрудничеству, предложив работу по специальности, которую они смогут совмещать с преподаванием в сельской школе. В зависимости от нагрузки, они смогут получать в онлайн-школе от 20 до 100 тыс. рублей в месяц", - сказал Коваль, добавив, что в случае успешной реализации проекта он будет масштабирован на другие регионы России.

АГУ ведет подготовку учителей с 1940 года и одним из первых в стране начал готовить специалистов помогающих профессий, в том числе социальных педагогов. Подготовка педагогов остается одним из приоритетных направлений для университета - в вузе реализуется 30 образовательных программ педагогической направленности.