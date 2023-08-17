В Москве летний сезон "Лектория" завершится лекцией об архитектуре русской усадьбы

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на портале "СтроимПросто"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лекция летнего сезона "Лектория" 28 августа будет посвящена архитектуре русской усадьбы, особенностям формирования дворцово-парковых ансамблей, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"На лекции в ГБУ "Мосстройинформ" на 2-й Брестской, дом 6, расскажут об истории царских и городских усадеб, особенностях формирования дворцово-парковых ансамблей, истории усадеб после революций 1917 года. Участников познакомят с процессом реставрации и восстановления усадеб Москвы как исторических и архитектурных памятников. Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на портале "СтроимПросто", - говорится в сообщении.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба, с 2023 года проведено более 10 встреч. "На лекциях гостям рассказали об особенностях столичного градостроительства, урбанистики и архитектуры. До конца года пройдет еще четыре встречи", - добавил он.