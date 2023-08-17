Эксперт предложил интегрировать умных чат-ботов в образовательные программы

Нейросетевые модели могут находить множество инновационных решений, способствовать развитию креативности, ускорять исследования, считает директор лаборатории исследования машинного интеллекта Университета Иннополис Аджит Абрахам

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 17 августа. /ТАСС/. Студенты должны пользоваться умными чат-ботами на основе ИИ в обучении открыто, так как эти технологии уже получили распространение среди молодежи. При этом вузам следует искать пути интеграции таких инструментов в образовательные программы и создавать методы оценки работы учащихся с нейросетевыми моделями, считает проректор Университета Беннета в Индии, директор лаборатории исследования машинного интеллекта Университета Иннополис Аджит Абрахам.

"Мое личное мнение - [такие технологии] должны быть открыты и интегрированы в систему. Студенты должны иметь доступ к ним и пользоваться их преимуществами. <...> В то же время мы должны искать новые пути оценки работы учащихся, так как использовать традиционные форматы домашних заданий - [это значит учитывать риск, что] студенты будут приходить домой и генерировать ответы с помощью ChatGPT", - сказал он, выступая на международной конференции AI IN в Университете Иннополис, посвященной технологиям искусственного интеллекта.

Профессор Абрахам допустил, что подходы к интеграции нейросетевых моделей в образовательные программы могут быть индивидуальными для каждого факультета. Он также указал на то, что сегодня такими сервисами уже пользуются дети в возрасте 7-10 лет, поэтому образовательным учреждениям нужно адаптироваться к этим изменениям с учетом преимуществ, которые могут принести обществу новые технологии.

"Такие платформы могут создавать множество инновационных решений, способствовать развитию креативности, ускорять исследования. <...> Сегодня это обуславливает необходимость их развития, которое сделает платформы более прозрачными и удобными для пользователей", - заключил эксперт.