В Академическом районе Москвы построили храм в честь святителя Луки

Здание рассчитано более чем на 400 прихожан

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Храм в честь святителя Луки ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Храму присвоен почтовый адрес: улица Вавилова, дом 63.

"Храм расположен в Академическом районе на территории 64-й городской больницы. Здание рассчитано более чем на 400 прихожан. Службы смогут посещать медицинские работники, пациенты, проходящие лечение в больнице, а также жители близлежащих кварталов. По итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта утвержденной документации. После этого было оформлено разрешение на ввод здания в эксплуатацию", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Общая площадь строения составляет 550 кв. м. Здание имеет трехъярусную кровлю с декоративными закомарами и окнами, которые обеспечивают верхнее освещение центральной части храма. С западной стороны над главным входом надстроена звонница.

"В цокольной части храма находится крестильная купель и технические помещения. В основной части церкви расположен алтарь с одной апсидой, ориентированной на восток, а также зона хоров. Территория вокруг храма озеленена и благоустроена: организованы проезды, тротуары, высажены деревья и цветники", - добавили в пресс-службе.

Строительство храма в честь святителя Луки, как и других объектов программы строительства православных храмов в Москве, полностью реализуется за средства благотворителей и прихожан. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.