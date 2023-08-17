Глава Минвостокразвития на месте оценит ущерб от наводнения в Приморье

Алексей Чекунков сообщил, что планирует прилететь в регион для принятия решений о дополнительных мерах поддержки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков вылетает в Приморье для оценки ущерба от непогоды и принятия решений о дополнительных мерах поддержки при ликвидации последствий.

"Сегодня <...> вылетаем из Москвы в Приморье, на месте посмотрим и будем дополнительные меры поддержки Приморскому краю принимать в правительстве РФ", - сказал он журналистам.

Ранее министр сообщил, что около 340 млн рублей будет предоставлено Приморскому краю на ликвидацию последствий наводнения.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 82 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света остались более 20 тыс. человек.