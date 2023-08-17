Сбер встроил нейросеть GigaChat в умные колонки

В ближайшее время GigaChat появится на всей линейке умных устройств с виртуальным ассистентом "Салют"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбер встроил разработанную специалистами компании нейросеть GigaChat в свои умные колонки SberBoom и SberBoom Mini. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

"На умных устройствах с ассистентом "Салют" появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat. Первыми оценить возможности сервиса смогут владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести: "Салют, включи GigaChat", - и можно начинать создавать запросы. В ближайшее время GigaChat появится на всей линейке наших умных устройств с виртуальным ассистентом "Салют", - сообщила пресс-служба.

Нейросеть сможет сгенерировать текст по заданным пользователем параметрам и озвучит его в формате голосового ответа, говорится в сообщении.

"Можно, например, попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить идею, придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок. GigaChat умеет держать контекст диалога, поэтому в запросе есть возможность добавлять больше деталей или поменять стиль, жанр и объем ответа", - добавили в пресс-службе.

Как отмечает старший вице-президент, СТО, руководитель блока "Технологии" Сбера Андрей Белевцев, виртуальный ассистент Салют показал свою востребованность, им уже воспользовались десятки тысяч человек, сгенерировавшие более полумиллиона запросов, и Салют стал одним из первых продуктов, который получил возможности GigaChat.

"С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок. Важно, что команда продолжает улучшать возможности умной нейросети, уделяя особое внимание вопросам этики и безопасности модели", - процитировали Белевцева в пресс-службе.