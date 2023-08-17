В России после капремонта 1 сентября откроют более 1,2 тыс. школ

Кроме того, к началу учебного года будет открыто 150 новых школ на 110 тыс. мест, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. школ в 73 регионах РФ планируется открыть 1 сентября после капремонта, также к началу учебного года будет открыто 150 новых школ на 110 тыс. мест. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на заседании с регионами по вопросу реализации программ партии по капитальному ремонту и постройке школ.

Программы реализуются единороссами совместно с Минпросвещения РФ. В совещании принимает участие министр просвещения Сергей Кравцов, а также депутаты Госдумы, губернаторы - секретари региональных отделений партии.

"До первого сентября остается две недели. <...> По 1 августа по партийной линии проводился мониторинг объектов капремонта, по каждому зданию прошли наши депутаты, координаторы, члены общественных штабов, родительского контроля, что позволило своевременно реагировать на проблемы", - заявил Турчак.

"С момента запуска программы [капремонта] в 2022 году ремонтные работы завершились в 1 826 зданиях, в прошлом году цифра составляла 1 663 здания. По большинству объектов текущего года работы сейчас на финишной прямой. Готовность от 70 до 99%, 1 сентября после капремонта запланировано открытие 1 293 школ в 73 регионах. В красной зоне по капремонту всего несколько субъектов. По трем школам расторгнуты контракты, будут заключены новые", - сказал Турчак.

Также секретарь генсовета единороссов сообщил о ходе программы по постройке новых школ, в этом году должно быть построено порядка 400 новых объектов на 250 тыс. мест. "К 1 сентября будет открыто 150 новых школ на 110 тыс. мест, остальные школы должны быть сданы до конца года. В качестве положительных примеров можно привести Республику Татарстан, Чеченскую Республику, Тюменскую и Свердловскую области. Все работы там ведутся в срок, по некоторым объектам они выполнены с опережением графика", - добавил Турчак.