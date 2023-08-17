Умер телеведущий Майкл Паркинсон

Ему было 88 лет

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Британский телеведущий Майкл Паркинсон, который за свою карьеру взял интервью у более чем 2 тыс. человек, умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

"После непродолжительной болезни сэр Майкл Паркинсон мирно ушел из жизни прошлой ночью в окружении своей семьи", - приводит корпорация заявление близких телеведущего.

Журналист вел ток-шоу Parkinson на Би-би-си с 1971 по 1982 год и затем с 1998 по 2007 год, а также многие другие телевизионные программы как в Великобритании, так и за ее пределами.

Первым гостем Паркинсона была джазовая певица Мэрион Монтгомери, а позже через его студию прошли сотни мировых знаменитостей, в том числе боксер Мохаммед Али, музыканты Элтон Джон и Мадонна, актриса Хелен Миррен и многие другие.

В 2013 году ведущий сообщил, что проходит курс химиотерапии из-за рака простаты, а через два года заявил, что излечился от болезни.

В 2000 году Паркинсон был награжден орденом Британской империи за вклад в телевещание, а в 2008 году стал рыцарем-бакалавром, что дало ему возможность использовать именование "сэр".