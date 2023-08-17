РСТ сообщил, что в Турции по итогам годам побывают не менее 5 млн российских туристов

За прошедшие месяцы страну посетили 2,6 млн человек, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Не менее 5 млн российских туристов смогут побывать в Турции по итогам 2023 года. За прошедшие месяцы направление стало лидером по количеству путешественников, страну посетили 2,6 млн человек, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"По международным направлениям лидерство здесь, если говорить в цифрах, у Турции - 2,6 млн человек уже посетили Турцию. И мы ожидаем, что в целом по итогам года в Турецкой Республике отдохнет не меньше 5 млн человек", - сказал он.

Также Горин добавил, что восстанавливаются другие туристические направления. В частности, в августе появилась возможность групповых безвизовых поездок в Китай. "Сейчас по Китаю уже выполняют рейсы семь китайских авиакомпаний и пять российских. Мы рассчитываем на увеличение полетной программы как раз за счет популярного острова Хайнань", - добавил он.

Во внутреннем туризме в лидерах находятся Краснодарский край, который за летние месяцы принял порядка 10 млн человек, а также Москва, Московская область и Санкт-Петербург.