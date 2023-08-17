В Непале достроят храм буддистов России в 2025 году

Как отметил вице-президент Общества дружбы и сотрудничества с Непалом Раджбхандари Дина Натх, строительство идет по плану

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Буддийский храм в поселении Лумбини в Непале достроят к августу 2025 года при участии буддистов России. Об этом сообщил вице-президент Общества дружбы и сотрудничества с Непалом Раджбхандари Дина Натх на полях первого Международного буддийского форума в Улан-Удэ.

"Общество дружбы и сотрудничества с Непалом, которому в этом году исполняется 60 лет, вносит большой вклад в укрепление дружбы между народами России и Непала. Одним из крупнейших проектов общества стало строительство российского буддийского храма на родине Будды - в Лумбини. Сейчас строительство идет по плану, мы ожидаем, что проект будет реализован в августе 2025 года", - приводят организаторы форума слова вице-президента общества.

Ранее сообщалось, что в Лумбини выделен участок земли для строительства храма. Его возведение благословил глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.