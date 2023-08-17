На Иркутской ГЭС снизили расход воды из-за роста уровня реки Иркут и угрозы подтоплений

В пресс-службе администрации города сообщили, что сбросные расходы понизили до 2 600 куб. м/с

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Расход воды на Иркутской ГЭС снижен с 3 100 до 2 600 куб. м/с из-за резкого повышения уровня воды в реке Иркут - притоке Ангары. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"С 16:00 (11:00 мск) 17 августа сбросные расходы на Иркутской ГЭС понижены до 2 600 куб. м/с. Такое решение принято в связи с подъемом уровня воды в реке Иркут", - говорится в сообщении.

В связи с осадками и увеличением пропуска воды на Иркутской ГЭС резко поднялся уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши в Шелеховском районе. Утром в четверг он составлял 419 см при критической отметке 480 см. Возможно подтопление пониженных участков местности. В Шелеховском районе введен режим повышенной готовности.

Пропуск воды через гидросооружения Иркутской ГЭС постепенно повышали с 2 августа. Межведомственная рабочая группа согласовала это, чтобы сдержать уровень воды в озере Байкал и Иркутском водохранилище и пройти период дождей с минимальными рисками. Из-за того, что сильно вырос уровень воды в Иркуте, 12 и 13 августа пропуск воды временно сокращали с 3 000 до 2 800 куб. м, после чего вновь увеличили.

В Иркутске подтоплены 29 земельных участков и 10 дачных строений в садоводствах. На этих участках никто не проживает.

Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.