Три российских самолета пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы

Они принадлежат авиакомпаниям "Россия", "Уральские авиалинии" и Nordwind

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три самолета российских авиакомпаний - "России", "Уральских авиалиний" и Nordwind - пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии при выполнении полетов из или в Калининград из-за грозы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", - отметили в Росавиации.

Как отметили в ведомстве, аэронавигационные службы России, Финляндии и Эстонии обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. "Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости", - добавили в пресс-службе.