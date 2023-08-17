Матвиенко направила приветствие участникам Международного буддийского форума

По словам председателя Совфеда, Россия заинтересована в укреплении связей со странами, исповедующими буддизм

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении и укреплении связей со странами, исповедующими буддизм, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии к участникам I Международного буддийского форума, который проходит в Улан-Удэ.

"Обеспечение благополучия и процветания человечества невозможно без налаживания взаимоуважительного диалога мировых религий. Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. Символично, что I Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований", - подчеркивается в приветствии Матвиенко, зачитанном в ходе пленарной сессии форума.

Председатель Совфеда отметила, что форум создает международную площадку "для всестороннего обсуждения роли буддизма в современном мире", придает новый импульс "научному, образовательному и культурному сотрудничеству". "Надеюсь, что мощный интеллектуальный потенциал участников форума, лидеров международного буддийского сообщества, ученых, государственных и общественных деятелей, их нацеленность на результаты помогут найти новые подходы к решению глобальных проблем современности", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.

В ходе пленарной сессии форума вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол выразил уверенность в том, что форум будет проводиться и в дальнейшем. "Убежден в том, что международный форум будет продолжать свое будущее. [Глава Бурятии] Алексей Самбуевич [Цыденов], как соавтор этой идеи, наверняка согласится с тем, что продолжение этого международного форума подхватят братья-калмыки, братья-тувинцы, может быть, и в других регионах Российской Федерации мы продолжим этот форум", - сказал Кара-Оол.

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В форуме также принимают участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.