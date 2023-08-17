Новгородский проект "Без срока давности" пополнился 32 рассекреченными документами

Они содержат информацию о массовых расстрелах мирных граждан, допросы участников карательного батальона "Шелонь", акты комиссий о деятельности карательных отрядов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Новгородский интернет-проект "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1945 годах" пополнился 32 рассекреченными документами из фондов областного управления ФСБ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В августе этого года интернет-проект архивной службы области "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1945 годах" пополнился цифровыми копиями 32 рассекреченных документов из фондов управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новгородской области", - отмечается в сообщении.

Документы содержат информацию о массовых расстрелах мирных граждан, в том числе о расстреле жителей населенных пунктов Бычково и Починок Белебелковского района, допросы участников карательного батальона "Шелонь", акты комиссий по содействию расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о деятельности карательных отрядов.

Ранее архив пополнился материалами опросов о расстрелах в деревне Черная Батецкого района, в населенных пунктах Солецкого и Уторгошского районов, угоне населения Чудовского района в немецкое рабство, докладные записки об оккупации Холмского района, акты по установлению и расследованию злодеяний на территории Демянского, Маловишерского и Солецкого районов, сводки сообщений немецко-фашистских захватчиков по ситуации на оккупированной территории в районе деревни Жестяная Горка, списки мирных граждан, расстрелянных у деревни, а также материалы допроса свидетелей.

Онлайн-проект запустили госархивы Новгородской области в 2020 году. Архивные документы рассказывают о событиях в регионе в годы Великой Отечественной войны. В документах представлены малоизвестные новгородцам факты военной истории. Проект включает разделы: "Преступления против детства", "Карательные операции, направленные на централизованное уничтожение мирного населения", "Уничтожение мирных жителей в среде обитания", "Уничтожение голодом и создание заведомо невыносимых условий существования", "Нацисты и их пособники - преступления без срока давности", "Угон на принудительные работы" и "Уничтожение граждан, находящихся в больницах и иных лечебных учреждениях".