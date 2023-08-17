Минздрав Белоруссии запретил оборот пищевой продукции, содержащей мухоморы

В ведомстве сообщили, что случаи отравления мухоморами в республике уже "не единичны"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии запретило в республике оборот пищевой продукции, содержащей мухоморы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Документом предусмотрен запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки и использования пищевой продукции, содержащей мухоморы", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению ведомства, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обязаны прекратить торговлю такой продукцией, вернуть ее производителю или утилизировать.

Меры приняты в связи с учащением случаев продажи в интернете пищевых добавок, содержащих мухоморы. При этом Минздрав обращает внимание, что нет ни одного научного доказательства о положительном влиянии этих грибов на организм человека. "Если ранее отравления мухоморами встречались крайне редко, в основном среди детей дошкольного возраста, то сейчас такие случаи не единичны и связаны с преднамеренным употреблением главным образом лицами молодого возраста в сыром и сушеном виде, а также в результате случайного употребления в виде настойки", - уточнили Минздрав. Статистику о числе отравлений ведомство не приводит.