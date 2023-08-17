На ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" пройдут виртуальные прогулки по Карелии

В министерстве экономического развития региона сообщили, что для этого на площадке будет размещена зона с VR-очками

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 августа. /ТАСС/. Гостей международной выставки-форума "Россия", которая в ноябре откроется на территории ВДНХ, познакомят с достопримечательностями Карелии в виртуальном формате. Для этого на стенде региона разместят зону с VR-очками, сообщили журналистам в министерстве экономического развития региона.

"На стенде региона в рамках выставки "Россия" будет организована зона для виртуальных прогулок по туристическим местам. Для этого на площадке будет размещена зона с VR-очками, надев которые посетители выставки перенесутся в популярные локации Карелии и смогут в деталях рассмотреть знаменитый музей-заповедник "Кижи", горный парк "Рускеала" и другие достопримечательности", - сказано в сообщении.

По данным Минэка региона, Карелия входит в число самых популярных туристических направлений России. В 2022 году регион посетили порядка 1,5 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.