Ладу Дэнс перевели в реабилитационный центр

Директор певицы Сергей Пудовкин пообещал, что в скором времени Лада Дэнс появится перед публикой "в новом формате"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Певица Лада Дэнс, попавшая в начале августа в ДТП под Москвой, переведена из клиники в реабилитационный центр. Об этом сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Лада находится в закрытом реабилитационном центре <...>. Там ей проводят комплекс восстановительных процедур", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, несмотря на ее "достаточное сложное физическое состояние", было принято решение сделать телевизионную съемку, которая будет посвящена произошедшей с артисткой ситуации. "Она состоится в ближайшее время. Не могу сказать, когда точно, но наверное до конца августа", - отметил Пудовкин.

Он также пообещал, что в скором времени Лада Дэнс появится перед публикой "в новом формате". "Новая музыкальная страница певицы. Но будет, конечно, петь и проверенные временем хиты", - сказал директор артистки.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно на 52-м километре трассы, по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье. Ей провели несколько операций.