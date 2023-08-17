Мишустин осмотрел ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре

По словам премьер-министра, он поручит установить на предприятии новые промышленные кондиционеры

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре сообщил, что поручит установить на предприятии новые промышленные кондиционеры.

В ходе экскурсии по предприятию Мишустин подошел к одному из работников и обратил внимание на работу кондиционеров в цеху, он отметил, что нынешнее оборудование плохо работает. "Промышленные кондиционеры купят новые, правда?" - обратился он к самарскому губернатору Дмитрию Азарову и руководителям предприятия. "Нет, не работают [кондиционеры], сейчас запишем в поручении", - сказал Мишустин.

В "ОДК-Кузнецов" сейчас реализуется программа модернизации производственных мощностей, инвестиции в которую составляют порядка 40 млрд рублей. На данном этапе реализованы 15 проектов реконструкции и техперевооружения. "Второе рождение завода", - сказал губернатор Мишустину.

Премьер осмотрел цех по производству шестерен и агрегатов, цех окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для авиации и "наземного" применения, корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. На фоне стенда испытаний двигателей большой размерности Мишустин сделал общее фото с руководством предприятия и региона.

ПАО "ОДК-Кузнецов" входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Как отмечается в материалах кабмина, 65 лет предприятие является монопольным производителем жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для ракет-носителей типа "Союз", обеспечивая 100% пилотируемых отечественных космических пусков и до 80% - коммерческих. Газотурбинные двигатели наземного применения используются в составе газоперекачивающих агрегатов российских газовых компаний.