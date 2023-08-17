В одном из районов Перми раньше срока закроют паромное сообщение из-за обмеления Камы

По данным администрации Добрянского городского округа, летом 2023 года на Камском водохранилище зафиксировали минимальный уровень воды за последние несколько десятилетий

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Паромное сообщение прекращается раньше срока в Пермском районе из-за обмеления Камы. Об этом сообщается на официальной странице администрации Добрянского городского округа (Пермский район) в социальной сети "ВКонтакте".

"С 22 августа отменяются все рейсы парома "СП-2" по маршруту Добрянка - Сенькино - Добрянка. Глубина Камского водохранилища непосредственно у причала села Сенькино ниже, чем, например, у причала в деревни Лябово. Уровень воды составляет 106,87 м. Допустимый уровень, который позволяет проводить безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, - 107,5 м. Тем самым, подход парома "СП-2" небезопасен", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается также, что последний рейс парома по маршруту Добрянка - Сенькино - Добрянка отправится 20 августа по расписанию.

По данным администрации Добрянского городского округа, этим летом на Камском водохранилище зафиксирован минимальный уровень воды за последние несколько десятилетий. На рекордное маловодье повлияла засуха, которая отмечается третий год подряд.