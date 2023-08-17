В Свердловской области ущерб от природных пожаров в ООПТ составил около 5 млн рублей

В регионе реализуется задача постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 5 млн рублей в этом году составил ущерб от природных пожаров в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

"Мы бы оценивали сумму [ущерба] в 5 млн рублей по всем ООПТ. <…> Но теория отложенного спроса - она работает, и сейчас мы идем с перевыполнением. Сделаем упор больше на организованные группы в оставшиеся полгода, в том числе в каникулярное время. Я думаю, что это отставание если не преодолеем, то минимизируем", - сказал он.

С 2012 года в регионе реализуется задача постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий. "В текущем году мы заключили контракт, еще более 200 ООПТ поставим на учет и работу эту завершим в 2024 году", - добавил Мамонтов.

О крупных пожарах в регионе

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.

В июле в селе Шайдуриха также из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.