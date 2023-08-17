Больше половины опрошенных немцев не доверяют демократическим институтам ФРГ

По мнению 71% респондентов, политические и медийные лидеры республики "живут в своем собственном мире и свысока оценивают остальное население" страны

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Уровень доверия немцев к демократическим институтам страны за последние два года снизился вдвое, и теперь более половины жителей страны не уверены в них. Об этом говорят результаты репрезентативного опроса, опубликованного на сайте германского фонда имени Кёрбера (Körber Stiftung).

Так, 54% участников опроса заявили, что не доверяют немецкой демократии или слабо в нее верят, в то время как осенью 2021 года аналогичным образом высказывались лишь 30% немцев. Кроме того, только 9% респондентов выразили доверие действующим в стране политическим партиям, хотя в 2021 году их доля составляла 20%, а в 2020 году - 29%. Согласно мнению 71% опрошенных, политические и медийные лидеры республики "живут в своем собственном мире и свысока оценивают остальное население" страны. 86% немцев высказались в пользу более активного вовлечения простых граждан в процессы принятия важных политических решений.

Опрос проводился в июне-июле 2023 года. В нем приняли участие 1 113 человек.

Ранее результаты социологического исследования службы Forsa показали, что 69% жителей Германии считают государство неспособным справляться со своими задачами. Таким образом, доверие граждан к дееспособности госструктур упало до нового минимума. Как выяснили социологи, по мнению опрошенных, государственная система перегружена прежде всего вызовами в связи с приемом беженцев, политикой в области образования, а также климатической повесткой.