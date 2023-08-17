В Екатеринбурге открыли новый пансионат для реабилитации детей, перенесших рак

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, для лечения детей с онкологическими заболеваниями специалисты используют самые современные методики и препараты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Уникальный пансионат Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) с пропускной способностью до 4 тыс. в год для детей, нуждающихся в долечивании и реабилитации после перенесенного онкозаболевания, открыли в Екатеринбурге в преддверии 300-летия города. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Пансионат Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ открыл свои двери 17 августа. Уникальный проект, аналог которого существует только в Москве, стал подарком благотворителей маленьким свердловчанам в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Новое здание площадью 4,2 тыс. кв. м дополнило уже существующую инфраструктуру детского онкогематологического центра, где в соответствии с приоритетами нацпроекта "Здравоохранение" ежегодно проходят лечение около 2 тыс. детей", - говорится в сообщении.

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, для лечения детей с онкологическими заболеваниями специалисты используют самые современные методики и препараты. "Чтобы усилить их эффект, важно поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей, сохранять их комфорт и обеспечивать присутствие близких людей. В этом нам поможет пансионат с уникальным синтезом семейной атмосферы и бережного медицинского сопровождения маленьких пациентов", - добавила она.

Ранее ТАСС сообщал, что главными пациентами станут дети, которые уже прошли лечение, однако требуют реабилитации или постоянного наблюдения. Открытие такого пансионата позволит увеличить пропускную способность онкоцентра с 2 до 4 тыс. детей в год. Планируется, что центр будет принимать детей не только Уральского федерального округа, но и Дальневосточного, и Сибирского.

Областная детская клиническая больница - это крупный детский многопрофильный больничный комплекс, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. Общая мощность - более 700 коек. Около 130 тыс. детей в год получают консультации в поликлинике ГАУЗ СО "ОДКБ". Ежегодно выполняется 3,5 тыс. хирургических операций, более 18 тыс. детей и 6,5 тыс. женщин получают лечение в стационаре.