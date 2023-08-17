В Китае популяция диких амурских тигров увеличилась в три раза с 1990-х годов

В стране обитает около 60 тигров, сообщает Xinhua

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Популяция диких амурских тигров на территории КНР за последние три десятилетия увеличилась в три раза и составила около 60 особей. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Государственного управления лесного и степного хозяйства.

"В будущем мы планируем выбирать из особей, содержащихся в искусственных условиях, тигров, способных выживать в дикой природе, и выпускать их на волю для пополнения популяции, а также для обновления и улучшения генофонда", - приводит агентство слова ведущего специалиста центра по разведению амурских тигров Лю Даня.

Как отмечает Xinhua, китайские власти приложили большие усилия для защиты и спасения хищников, в том числе учредив в 1986 году центр по разведению крупных кошачьих "Хэндаохэцзи" (сейчас в нем содержится около 1 тыс. животных, а в мае этого года родилось еще 30 тигрят) и Национальный парк амурских тигров площадью более 1,4 млн га, расположенный на границе провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас увеличилось не только количество тигров в дикой природе, но и расширился ареал их распространения - он включает в себя как лесные массивы плоскогорья Чанбайшань, так и территории округов Большой и Малый Хинган.

Долгое время амурский тигр в провинции Хэйлунцзян считался вымершим, однако в декабре 2021 года в ходе плановых полевых исследований ученые вновь обнаружили следы самки амурского тигра в этом районе. Это стало первым за 50 лет доказательством возвращения редкого вида хищника в эту местность.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северных районов Китая и КНДР. В России насчитываются около 750 амурских тигров.