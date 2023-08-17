В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

В Главном управлении лесами региона сообщили, что в области не зафиксировали действующих лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области в четверг и пятницу в связи с риском возникновения пожаров из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"17-18 августа в южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность", - сказано в тексте штормового предупреждения.

По данным синоптиков, в регионе преобладает жаркая погода, преимущественно без осадков. Днем местами отмечаются грозы. Температура воздуха составляет порядка 31 градуса тепла. В пятницу воздух может прогреться до 32 градусов.

В Главном управлении лесами Челябинской области сообщили ТАСС, что на текущий момент действующих лесных пожаров в регионе нет. 15 августа был потушен лесной пожар на площади 24 га в Аргаяшском районе.

По данным синоптиков, в шести городах региона (Челябинске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке, Златоусте) до 19:00 (17:00 мск) 18 августа в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений). Утром 17 августа в Челябинске, Аргаяше, Бродокалмаке, Октябрьском, Верхнем Уфалее наблюдалась дымка.