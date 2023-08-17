Около 2 тыс. человек обучились уходу за тяжелобольными в симуляционных классах Подмосковья

В регионе открыты шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцово, Солнечногорске и Дмитрове

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. жителей Московской области прошли обучение в симуляционных классах, которые специально оборудованы для подготовки родственников и специалистов к уходу за тяжелобольными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года порядка 2 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве отметили, что в регионе открыты шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцово, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснащены всем необходимым оборудованием, адаптированным для организации ухода, а также специальными манекенами.

"Курс обучения состоит из теоретических лекций в онлайн-формате, а также практических занятий непосредственно на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов, а по завершении выдается сертификат об обучении", - уточнили в пресс-службе.