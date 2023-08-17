В Курской области опровергли данные о провокации на АЭС и эвакуации части населения

В Центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС отметили, что "вбросы заведомо ложной информации создаются, чтобы вызвать у населения панику"

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Распространяемые в некоторых Telegram-каналах данные о якобы планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации части населения являются дезинформацией, сообщили в региональном Центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

"Украинские Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения, ссылаясь на план эвакуационных мероприятий Курской области. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в распространенном сообщении.

В центре отметили, что эвакуации на Курской АЭС не планируется, а план эвакуационных мероприятий является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае чрезвычайных происшествий.

Курская АЭС расположена вблизи города Курчатова (Курская область). Оснащена четырьмя энергоблоками с реакторами РБМК-1000. Станция входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.