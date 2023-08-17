В районе села Баклаши в Приангарье уровень воды в реке Иркут превысил критический

Превышение составляет 6 см

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут - притоке Ангары - в районе села Баклаши в Иркутской области превысил критическую отметку на 6 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Шелеховского района Максим Модин.

"На 18:00 (13:00 мск) уровень Иркута составляет 486 см", - говорится в сообщении.

Критический уровень находится на отметке 480 см.

В Шелеховском районе из-за угрозы подтоплений введен режим повышенной готовности. В связи с ростом уровня Иркута на Иркутской ГЭС в четверг снизили пропуск воды, который постепенно увеличивали с 2 августа, чтобы в период дождей сдержать уровень Байкала и Иркутского водохранилища.

Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.