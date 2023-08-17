Шойгу заявила, что законопроект о психологической помощи коснется и ведомственных служб

Ведомство хочет бережно подойти к этому документу, "чтобы он решил существующие проблемы, а не сформировал новые", добавила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Законопроект о психологической помощи затронет не только психологов, занимающихся частной практикой, но и ведомственные службы. Об этом сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Много говорится о том, что ведомственные службы этот закон не затронет, однако это не так. При создании такого документа это большая работа, связанная с согласованием тех позиций и интересов, которые есть в сложившихся психологических службах. Мы хотим очень бережно подойти к этому документу, чтобы он решил существующие проблемы, а не сформировал новые", - сказала она, выступая на научно-практической конференции, посвященной психологической помощи участникам СВО.

Шойгу также напомнила, что этот законопроект готовится уже несколько лет.

"Мы с большим экспертным сообществом работаем над его созданием, вопрос сложный, закон сложный, даже рамочный закон, то есть устанавливающий самые сложные правила без детализации. Сложный документ, потому что во многих системах работают психологические службы, конфигурацию которых нужно в это нормативно-правовое поле поместить, желательно не нарушая работу уже сложившихся и сформированных служб с конкретными результатами", - подчеркнула Шойгу.

Проект федерального закона о психологической помощи населению в РФ был представлен в Госдуму 24 июня 2014 года, но принят он так и не был. В пояснительной записке было сказано, что цель законопроекта - "установление на федеральном уровне единых стандартов организации психологической помощи населению, единых основ деятельности лиц, оказывающих психологическую помощь, и определение порядка деятельности органа, регулирующего организацию психологической помощи". К разработке законопроекта привлекались специалисты разных ведомств, но был ряд пунктов, по которым их мнения разошлись.

Как заявила в мае в интервью ТАСС вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова, проект закона об оказании психологической помощи населению готов к рассмотрению в первом чтении в Госдуме, идут консультации по его финансовому обеспечению. Кузнецова добавила, что они достигли понимания с профильными ведомствами о необходимости принятия законопроекта.