Почти 1 тыс. рабочих задействована на реконструкции трех развязок на МКАД

Также применяются буровые сваебойные машины, а также сверх грузоподъемные краны 500 и 750 тонн

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 1 тыс. рабочих, около 100 строительных машин привлечены к реконструкции трех клеверных развязок на МКАД. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Продолжаются работы по модернизации устаревших развязок на МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей и Верхние Поля. В общей сложности на этих объектах задействованы более 990 человек и 100 единиц различной техники", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что широко применяются буровые сваебойные машины, а также сверх грузоподъемные краны 500 и 750 тонн, стапельные и домкратные системы для пролетных строений, AVN-комплексы для выполнения закрытых проходок без остановки движения автомобилей.

Загрутдинов добавил, что за предыдущие годы в столице было реконструировано 19 развязок. "Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос", - заключил он.