В мастер-план Якутска вошел проект межвузовского кампуса мирового уровня

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что кампус объединит все основные вузы республики для создания высокотехнологичной научно-образовательной среды

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Проект создания межвузовского кампуса мирового уровня, который позволит объединить все основные вузы Якутии для качественной подготовки кадров, вошел в мастер-план города Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Концепция кампуса будет нацелена на объединение сфер высшего, среднего, дополнительного образования и бизнеса для создания современной высокотехнологичной научно-образовательной среды. Сам проект очень интересный, масштабный и включен в мастер-план города Якутска", - привели в сообщении слова руководителя департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям Минэкономики Якутии Анны Кокориной.

Как отмечал глава Якутии Айсен Николаев, данный инфраструктурный проект является инициативой Северо-Восточного федерального университета. "Кампус объединит все основные вузы республики для создания высокотехнологичной научно-образовательной среды в целях обеспечения качественной подготовки профессионалов по приоритетным направлениям развития Дальнего Востока и Севера России", - говорил он.

Отмечается, что концепция кампуса в Якутске будет представлена Министерству науки и высшего образования РФ для участия в конкурсном отборе на выделение средств на реализацию проекта.

Региональное министерство экономики провело стратегическую сессию "Научно-образовательная концепция кампуса мирового уровня в Якутии" на площадке Высшей школы инновационного менеджмента в Якутске.