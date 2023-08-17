17 августа, 11:53

Мишустин пообещал помочь с обновлением оборудования в самарском госпитале ветеранов войн

По словам премьер-министра, все необходимые средства будут выделены

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал самарскому губернатору Дмитрию Азарову оказать помощь в обновлении оборудования в региональном госпитале ветеранов войн. Все необходимые средства будут выделены, отметил председатель правительства.

На встрече с главой кабмина губернатор рассказал о работе с ветеранами специальной военной операции. В частности, по его словам, в Самарской области была разработана программа "Возвращение", которая предусматривает реабилитацию, социализацию, дополнительное образование для участников боевых действий.

"Особое внимание уделяем госпиталю ветеранов войн. Михаил Владимирович, здесь есть одна просьба - у нас там МРТ бы обновить, оборудование. Подготовил письмо, к вам с этим обращусь", - сказал Азаров.

"Обязательно, - отреагировал Мишустин. - Знаю, что и вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. В этом смысле обязательно окажем помощь, соответственно, все необходимые средства будут выделены".

Председатель правительства находится с рабочей поездкой в Самаре. Он посетил предприятия "ОДК-Кузнецов" и РКЦ "Прогресс". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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