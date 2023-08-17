Пассажирам в Москве раздают воду на станциях, вокзалах и причалах из-за жары

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что при необходимости откроются новые точки раздачи бутилированной воды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пассажирам московского транспорта раздают воду из-за жары в городе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москву вернулась жара, поэтому мы продолжаем раздавать питьевую воду на автовокзалах и автостанциях: "Саларьево", "Северные Ворота", "Центральный", "Южные Ворота", "Варшавская", "Орехово". Еще бутылки с водой можно получить на причалах электросудов: "Киевский", "Трехгорный", "Сити-Центральный", "Сити-Багратион", "Кутузовский", "Сердце Столицы". МТППК раздает воду на Ленинградском вокзале и [станции] Зеленоград-Крюково", - значится в сообщении.

Там также отмечается, что сотрудники ЦППК предлагают пассажирам воду на Казанском вокзале и станциях Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Выхино. В вечерний час пик воду предложат на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях: Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская.

"В столице вновь жаркая погода, поэтому сегодня сотрудники транспортного комплекса будут раздавать воду на автовокзалах и автостанциях, причалах электросудов, а также на станциях и вокзалах. Мы постоянно следим за температурой воздуха на объектах инфраструктуры, при необходимости мы готовы открыть новые точки раздачи бутилированной воды. Задачу повышать комфорт городского транспорта поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.