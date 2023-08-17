17 августа, 12:00

Экс-глава МИД Австрии рассказала, кто пригласил ее на форум "Армия-2023"

Карин Кнайсль сообщила, что получила приглашение от военного атташе российского посольства в Бейруте

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала, что приняла участие в XI Московской конференции по международной безопасности, которая прошла в рамках форума "Армия-2023", по приглашению Минобороны РФ.

"Меня пригласил военный атташе российского посольства в Бейруте. Они передали мне пригласительное письмо заместителя министра генерала [Александра] Фомина, по-моему, это было в мае. И для меня было большой честью приехать, потому что я знаю, что это очень престижная конференция", - сказала она.

Кнайсль также отметила, что "около 20 лет преподает в военных вузах - и в Австрии, и в Германии". "И мне нравится общаться, обмениваться мнениями с людьми из военной сферы, потому что они очень точны и практичны", - рассказала она.

Экс-глава МИД Австрии в рамках конференции выступила на пленарном заседании по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте. 

Теги:
АвстрияРоссияМосковская конференция по безопасности"Армия-2023"
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